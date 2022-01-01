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HP ENVY 13 против Acer Swift 3 (SF316-51)

51 из 100
HP ENVY 13
VS
48 из 100
Acer Swift 3 (SF316-51)
HP ENVY 13
Acer Swift 3 (SF316-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 13 и Acer Swift 3 (SF316-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.31 и 1.7 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (596 и 868 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 166 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF316-51)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5192 vs 4830 баллов
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 13
vs
Swift 3 (SF316-51)

Корпус

Вес 1.31 кг 1.7 кг
Размеры 306.5 x 194.5 x 17 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 596 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~82.3%
Боковые рамки 6.1 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Золотистый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 43.4 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1839:1 1842:1
Цветовой охват sRGB 97.5% 99.5%
Охват Adobe RGB 67.5% 68.5%
Охват DCI-P3 66.4% 66.6%
Время отклика 47 мс 26 мс
Максимальная яркость
ENVY 13 +33%
400 нит
Swift 3 (SF316-51)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 284 грамма 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 13
1253
Swift 3 (SF316-51) +10%
1376
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 13
4189
Swift 3 (SF316-51) +6%
4431
Cinebench R23 (одноядерный)
ENVY 13
1292
Swift 3 (SF316-51) +5%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
ENVY 13
4830
Swift 3 (SF316-51) +7%
5192

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
ENVY 13 +100%
2.822 терафлопс
Swift 3 (SF316-51)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.7 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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