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HP ENVY 13 против Apple MacBook Air (2019)

57 из 100
HP ENVY 13
VS
44 из 100
Apple MacBook Air (2019)
HP ENVY 13
Apple MacBook Air (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i5 8210Y
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 13 и Apple MacBook Air (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 333-455% больше FPS в играх
  • На 217% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1895 vs 597 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (596 и 644 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 13
vs
MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 1.31 кг 1.25 кг
Ширина 306.5 мм 304 мм
Высота 194.5 мм 212 мм
Толщина 17 мм 15.6 мм
Площадь 596 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~79.6%
Боковые рамки 6.1 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1238:1
Цветовой охват sRGB - 94.6%
Охват Adobe RGB - 61.3%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ENVY 13
н/д
MacBook Air (2019)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 1.8 метров
Вес зарядного устройства - 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 13 +86%
1186
MacBook Air (2019)
639
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 13 +180%
3941
MacBook Air (2019)
1407
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
ENVY 13 +217%
1895
MacBook Air (2019)
597

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1050 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR3
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 192
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены - Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 75.8 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.5 мм
Тачпад
Размер - 11.6 x 7.8 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

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