HP ENVY 13 против Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY 13
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (596 и 654 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 4830 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.31 кг
|1.24 кг
|Размеры
|306.5 x 194.5 x 17 мм
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|Площадь
|596 см2
|654 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~82%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|43.4 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1839:1
|1384:1
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|67.5%
|87.6%
|Охват DCI-P3
|66.4%
|98.4%
|Время отклика
|47 мс
|29 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 / 35 / 67 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|284 грамма
|174 / 189 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
1756
Geekbench 5 (многоядерный)
4480
8365
Cinebench R23 (одноядерный)
1292
1461
Cinebench R23 (многоядерный)
4830
7954
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|12 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Частота GPU
|-
|500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1456 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|4266 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|80.7 дБ
|82.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|10.9 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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