Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY 13 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

HP ENVY 13 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

55 из 100
HP ENVY 13
VS
84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
HP ENVY 13
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 13 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.31 и 2.1 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (596 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (100 и 51 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 13
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.31 кг 2.1 кг
Размеры 306.5 x 194.5 x 17 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 596 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~86.2%
Боковые рамки 6.1 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый, Золотистый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 43.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1839:1 -
Цветовой охват sRGB 97.5% -
Охват Adobe RGB 67.5% -
Охват DCI-P3 66.4% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость
ENVY 13
400 нит
MacBook Pro 16 (2021) +150%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства 284 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 13
4175
MacBook Pro 16 (2021) +188%
12018
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ENVY 13
2.822 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +84%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80.7 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY 13 vs Microsoft Surface Laptop 4 13.5
2. HP ENVY 13 vs Dell XPS 13 9310
3. HP ENVY 13 vs ASUS ZenBook 13 OLED UX325
4. HP ENVY 13 vs HP Pavilion x360 14 (2021)
5. HP ENVY 13 vs Microsoft Surface Laptop 3 15
6. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
7. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
8. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Dell XPS 15 9510 (2021)
9. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Apple MacBook Pro 15 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2021) и HP ENVY 13 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры