HP ENVY 13 против ASUS VivoBook S14 S435
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
76
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
55
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
42
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
67
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
91
Оценка NanoReview
58
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY 13
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (596 и 657 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 S435
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (67 и 51 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.31 кг
|1.3 кг
|Ширина
|306.5 мм
|322.2 мм
|Высота
|194.5 мм
|204 мм
|Толщина
|17 мм
|15.9 мм
|Площадь
|596 см2
|657 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~82.2%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый
|Красный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1310
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|896
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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