Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY 13 или EliteBook 840 G8 – что лучше выбрать?

HP ENVY 13 против EliteBook 840 G8

51 из 100
HP ENVY 13
VS
53 из 100
HP EliteBook 840 G8
HP ENVY 13
HP EliteBook 840 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 13 и EliteBook 840 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (596 и 694 см2)
Причины выбрать HP EliteBook 840 G8
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 13
vs
EliteBook 840 G8

Корпус

Вес 1.31 кг 1.35 кг
Размеры 306.5 x 194.5 x 17 мм 323.3 x 214.6 x 17.8 мм
Площадь 596 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~77.9%
Боковые рамки 6.1 мм 6.7 мм
Цвета Серебристый, Золотистый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 43.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1839:1 -
Цветовой охват sRGB 97.5% -
Охват Adobe RGB 67.5% -
Охват DCI-P3 66.4% -
Время отклика 47 мс -
Максимальная яркость
ENVY 13
400 нит
EliteBook 840 G8 +150%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 284 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 13
1253
EliteBook 840 G8 +6%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 13
4189
EliteBook 840 G8 +5%
4384
Cinebench R23 (одноядерный)
ENVY 13
1292
EliteBook 840 G8 +3%
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
ENVY 13
4830
EliteBook 840 G8 +4%
5041

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ENVY 13
2.822 терафлопс
EliteBook 840 G8
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 80.7 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 14 (2021) или ENVY 13
2. XPS 13 9310 (2-in-1) или ENVY 13
3. ZenBook 13 OLED UM325 или ENVY 13
4. Spectre x360 13 (2021) или ENVY 13
5. ENVY x360 13 (2021) или ENVY 13
6. MacBook Pro 14 (2021) или EliteBook 840 G8
7. VivoBook S14 M433 или EliteBook 840 G8
8. 15 (2021) или EliteBook 840 G8
9. Inspiron 14 7400 или EliteBook 840 G8
10. ENVY 14 (2021) или EliteBook 840 G8

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP EliteBook 840 G8 и ENVY 13 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры