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HP ENVY 14 (2021) против Acer Aspire 5 (A517-52)

HP ENVY 14 (2021)
VS
Acer Aspire 5 (A517-52)
HP ENVY 14 (2021)
Acer Aspire 5 (A517-52)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 14 (2021) и Acer Aspire 5 (A517-52) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.6 и 2.6 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 13.1 Вт*ч большей батареей (63.3 и 50.2 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (702 и 1064 см2)
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 162 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 14 (2021)
vs
Aspire 5 (A517-52)

Корпус

Вес 1.6 кг 2.6 кг
Ширина 313.2 мм 403.5 мм
Высота 224 мм 263.7 мм
Толщина 18 мм 19.9 мм
Площадь 702 см2 1064 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~77.5%
Боковые рамки 5.8 мм 10.3 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.7 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 892:1
Цветовой охват sRGB - 59%
Охват Adobe RGB - 38%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 430 граммов 307 граммов

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.8 дБ 67.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см 10.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 990 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1468 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 128 бит 64 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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