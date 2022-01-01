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HP ENVY 14 (2021) против Acer Nitro 5 (AN515-45)

52 из 100
HP ENVY 14 (2021)
VS
55 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-45)
HP ENVY 14 (2021)
Acer Nitro 5 (AN515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 14 (2021) и Acer Nitro 5 (AN515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 57 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (702 и 927 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-45)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10293 vs 5002 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 14 (2021)
vs
Nitro 5 (AN515-45)

Корпус

Вес 1.6 кг 2.3 кг
Размеры 313.2 x 224 x 18 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 702 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~72.4%
Боковые рамки 5.8 мм 9 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика - 3 мс

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 135 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 430 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 0 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 990 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1560 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ENVY 14 (2021)
2.365 терафлопс
Nitro 5 (AN515-45) +35%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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