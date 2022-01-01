Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 57 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (702 и 927 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-45) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10293 vs 5002 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 2.3 кг Размеры 313.2 x 224 x 18 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм Площадь 702 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~72.4% Боковые рамки 5.8 мм 9 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Время отклика - 3 мс

Батарея Ёмкость 63.3 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 135 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 430 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 0 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 990 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1560 МГц FLOPS 2.365 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ENVY 14 (2021) 2.365 терафлопс Nitro 5 (AN515-45) +35% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.