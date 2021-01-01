ENVY 14 (2021) или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Apple M1 GPU Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 13.4 Вт*ч большей батареей (63.3 и 49.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Легче – весит на 310 граммов меньше (1.29 и 1.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 5002 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 702 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.29 кг Размеры 313.2 x 224 x 18 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 702 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~79.4% Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 - Уровень шума 48.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ENVY 14 (2021) н/д Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 63.3 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 30 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 430 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Apple M1 GPU TGP - 10 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 990 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1278 МГц FLOPS 2.365 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU ENVY 14 (2021) 2.365 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +10% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82.8 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.5 см 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.