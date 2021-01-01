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HP ENVY 14 (2021) против ASUS VivoBook S15 S532

55 из 100
HP ENVY 14 (2021)
VS
51 из 100
ASUS VivoBook S15 S532
HP ENVY 14 (2021)
ASUS VivoBook S15 S532
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 14 (2021) и ASUS VivoBook S15 S532 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)
  • Комплектуется на 21.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 42 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (702 и 821 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 14 (2021)
vs
VivoBook S15 S532

Корпус

Вес 1.6 кг 1.8 кг
Ширина 313.2 мм 357 мм
Высота 224 мм 230 мм
Толщина 18 мм 18.5 мм
Площадь 702 см2 821 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~81.7%
Боковые рамки 5.8 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Зеленый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 430 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 990 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1468 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ENVY 14 (2021) +26%
2.365 терафлопс
VivoBook S15 S532
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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