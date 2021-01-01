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HP ENVY 14 (2021) против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

55 из 100
HP ENVY 14 (2021)
VS
62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
HP ENVY 14 (2021)
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
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Экран
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 14 (2021) и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 14 (2021)
vs
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.4 кг
Ширина 313.2 мм 311.2 мм
Высота 224 мм 212.2 мм
Толщина 18 мм 16.9 мм
Площадь 702 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~86.1%
Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 100 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 430 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 990 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ENVY 14 (2021)
2.365 терафлопс
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +19%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см -
Windows Precision Да Да

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