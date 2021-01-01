HP ENVY 14 (2021) против ASUS ZenBook Flip 13 UX363
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 13 UX363
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.3 и 1.6 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (644 и 702 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.3 кг
|Ширина
|313.2 мм
|305 мм
|Высота
|224 мм
|211 мм
|Толщина
|18 мм
|13.9 мм
|Площадь
|702 см2
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81%
|~75.8%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|48.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Охват DCI-P3
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|430 граммов
|-
Звук
|Аудиочип
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Макс. громкость
|82.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.35 мм
|Размер
|11.5 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|990 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.365 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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