Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY 14 (2021) или G7 15 7500 – что лучше выбрать?

HP ENVY 14 (2021) против Dell G7 15 7500

58 из 100
HP ENVY 14 (2021)
VS
60 из 100
Dell G7 15 7500
HP ENVY 14 (2021)
Dell G7 15 7500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 63.3 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 14 (2021) и Dell G7 15 7500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.6 и 2.26 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 56 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (702 и 956 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 14 (2021)
vs
G7 15 7500

Корпус

Вес 1.6 кг 2.26 кг
Ширина 313.2 мм 357.2 мм
Высота 224 мм 267.7 мм
Толщина 18 мм 20.05 мм
Площадь 702 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~70.2%
Боковые рамки 5.8 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 4900 об/мин
Уровень шума 48.7 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость
ENVY 14 (2021)
н/д
G7 15 7500
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 130 / 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 430 граммов -

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +5%
1267
G7 15 7500
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 14 (2021)
4184
G7 15 7500 +5%
4399
Cinebench R20 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +12%
510
G7 15 7500
455
Cinebench R20 (многоядерный)
ENVY 14 (2021)
2000
G7 15 7500 +6%
2113

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 990 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1485 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Spectre x360 14 (2021) и HP ENVY 14 (2021)
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и HP ENVY 14 (2021)
3. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и HP ENVY 14 (2021)
4. HP ENVY x360 13 (2021) и HP ENVY 14 (2021)
5. Dell Alienware m15 R4 и Dell G7 15 7500
6. Dell G5 15 5500 и Dell G7 15 7500
7. Dell G7 17 7700 и Dell G7 15 7500

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G7 15 7500 и HP ENVY 14 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях