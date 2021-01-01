HP ENVY 14 (2021) против Dell G7 15 7500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
74
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
55
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
70
Оценка NanoReview
60
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.6 и 2.26 кг)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 56 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (702 и 956 см2)
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|2.26 кг
|Ширина
|313.2 мм
|357.2 мм
|Высота
|224 мм
|267.7 мм
|Толщина
|18 мм
|20.05 мм
|Площадь
|702 см2
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81%
|~70.2%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|4900 об/мин
|Уровень шума
|48.7 дБ
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
|130 / 240 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|430 граммов
|-
Звук
|Аудиочип
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|82.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 7.5 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +5%
1267
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
4184
G7 15 7500 +5%
4399
Cinebench R20 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +12%
510
455
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
G7 15 7500 +6%
2113
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|990 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|2.365 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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