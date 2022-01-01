Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Intel Core i7 11390H Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 54 Вт*ч) Причины выбрать Dell Inspiron 13 5310 Легче – весит на 340 граммов меньше (1.26 и 1.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (623 и 702 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.26 кг Размеры 313.2 x 224 x 18 мм 296.7 x 210 x 13.9-15.9 мм Площадь 702 см2 623 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~82.3% Боковые рамки 5.8 мм 5.1 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 48.7 дБ 48 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 74.6% Охват DCI-P3 - 72.9% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ENVY 14 (2021) н/д Inspiron 13 5310 300 нит

Батарея Ёмкость 63.3 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 430 граммов 284 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q GeForce MX450 2GB Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 990 МГц - Boost частота GPU 1155 МГц - FLOPS 2.365 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ENVY 14 (2021) 2.365 терафлопс Inspiron 13 5310 +19% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82.8 дБ 88.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.5 см 10.5 x 6.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.