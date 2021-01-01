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HP ENVY 14 (2021) против Dell XPS 15 9500

HP ENVY 14 (2021)
VS
Dell XPS 15 9500
HP ENVY 14 (2021)
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 63.3 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti 4GB
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 14 (2021) и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)
  • Комплектуется на 7.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 56 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (702 и 791 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 14 (2021)
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.6 кг 1.83 кг
Ширина 313.2 мм 344 мм
Высота 224 мм 230 мм
Толщина 18 мм 18 мм
Площадь 702 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~89.2%
Боковые рамки 5.8 мм 4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума 48.7 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
ENVY 14 (2021)
н/д
XPS 15 9500
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 90 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 430 граммов 481 грамм

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x5W
Макс. громкость 82.8 дБ 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +20%
1310
XPS 15 9500
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 14 (2021) +27%
4346
XPS 15 9500
3414
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
ENVY 14 (2021)
2000
XPS 15 9500 +6%
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 990 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1485 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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