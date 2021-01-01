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HP ENVY 14 (2021) против 250 G8

58 из 100
HP ENVY 14 (2021)
VS
48 из 100
HP 250 G8
HP ENVY 14 (2021)
HP 250 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 1135G7
Графика -
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 14 (2021) и 250 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.6 и 1.74 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 22.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (702 и 866 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP 250 G8
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 14 (2021)
vs
250 G8

Корпус

Вес 1.6 кг 1.74 кг
Ширина 313.2 мм 358 мм
Высота 224 мм 242 мм
Толщина 18 мм 19.9 мм
Площадь 702 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~77.5%
Боковые рамки 5.8 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 300:1
Цветовой охват sRGB - 53%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость
ENVY 14 (2021)
н/д
250 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 430 граммов -

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.5 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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