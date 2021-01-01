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HP ENVY 15 (2021) против Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)

68 из 100
HP ENVY 15 (2021)
VS
77 из 100
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
HP ENVY 15 (2021)
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
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Экран
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 15 (2021) и Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 15 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 117-160% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (99 и 83 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 15 (2021)
vs
Aorus 15P (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.18 кг 2.2 кг
Ширина 357.8 мм 357 мм
Высота 236.7 мм 244 мм
Толщина 18.5 мм 27 мм
Площадь 847 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~77%
Боковые рамки 6.2 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
ENVY 15 (2021) +14%
400 нит
Aorus 15P (Intel 11th Gen)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1230 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1635 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 20.1 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 16 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ENVY 15 (2021)
6.42 терафлопс
Aorus 15P (Intel 11th Gen) +213%
20.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1220
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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