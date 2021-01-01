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HP ENVY 15 (2021) против ENVY 13

66 из 100
HP ENVY 15 (2021)
VS
57 из 100
HP ENVY 13
HP ENVY 15 (2021)
HP ENVY 13
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Экран
Процессор Intel Core i7 11800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 15 (2021) и ENVY 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 15 (2021)
  • На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4818 vs 1760 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (83 и 51 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.31 и 2.18 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (596 и 847 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 15 (2021)
vs
ENVY 13

Корпус

Вес 2.18 кг 1.31 кг
Ширина 357.8 мм 306.5 мм
Высота 236.7 мм 194.5 мм
Толщина 18.5 мм 17 мм
Площадь 847 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~81.8%
Боковые рамки 6.2 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
ENVY 15 (2021)
400 нит
ENVY 13
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 15 (2021) +30%
1543
ENVY 13
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 15 (2021) +122%
8764
ENVY 13
3941
Cinebench R20 (одноядерный)
ENVY 15 (2021) +14%
564
ENVY 13
495
Cinebench R20 (многоядерный)
ENVY 15 (2021) +174%
4818
ENVY 13
1760

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ENVY 15 (2021) +127%
6.42 терафлопс
ENVY 13
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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