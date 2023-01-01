Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Apple M1 Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14609 vs 7489 баллов

На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14609 vs 7489 баллов Комплектуется на 24.8 Вт*ч большей батареей (83 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 24.8 Вт*ч большей батареей (83 и 58.2 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.37 и 2.34 кг)

Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.37 и 2.34 кг) Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 902 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 902 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Имеет на 21% более четкий дисплей – 227 против 188 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.37 кг Размеры 357.4 x 252.4 x 19.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 902 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~79.4% Боковые рамки 5.3 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 55 дБ 41.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 16.1 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана ENVY 16 (2023) 16.1″ (16:10 ratio) = 116.5 in2 MacBook Pro 13 (M1, 2020) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 46% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость ENVY 16 (2023) 400 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 200 Вт 61 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1278 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ENVY 16 (2023) +33% 3.46 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.