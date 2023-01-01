Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY 16 (2023) или MacBook Pro 14 (2023) – что лучше выбрать?

HP ENVY 16 (2023) против Apple MacBook Pro 14 (2023)

65 из 100
HP ENVY 16 (2023)
VS
72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
HP ENVY 16 (2023)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3024 x 1964
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 16 (2023) и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 16 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.6 и 2.34 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 254 против 188 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (691 и 902 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 16 (2023)
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 2.34 кг 1.6 кг
Размеры 357.4 x 252.4 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 902 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.6%
Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6800 об/мин
Уровень шума 55 дБ 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
ENVY 16 (2023)
16.1″ (16:10 ratio) = 116.5 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~28% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 25000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 99.2%
Время отклика - 31 мс
Максимальная яркость
ENVY 16 (2023)
400 нит
MacBook Pro 14 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1398 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 64 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
ENVY 16 (2023)
3.46 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +97%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.2 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 9 и Apple MacBook Pro 14 (2023)
2. Dell XPS 15 9520 (2022) и Apple MacBook Pro 14 (2023)
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Pro 14 (2023)
4. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и Pro 14 (2023)
5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 и Apple MacBook Pro 14 (2023)
6. Apple MacBook Pro 16 (2023) и Pro 14 (2023)
7. Apple MacBook Air (M2, 2022) и Pro 14 (2023)
8. Apple MacBook Pro 16 (2023) и HP ENVY 16 (2023)
9. Dell XPS 17 9730 (2023) и HP ENVY 16 (2023)
10. HP Spectre x360 16 и ENVY 16 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2023) и HP ENVY 16 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры