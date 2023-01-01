Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Имеет на 16% более четкий дисплей – 188 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.65 и 2.34 кг)

Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.65 и 2.34 кг) Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (708 и 902 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.65 кг Размеры 357.4 x 252.4 x 19.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 902 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~80.2% Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 55 дБ 45 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No Adaptive Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана ENVY 16 (2023) 16.1″ (16:10 ratio) = 116.5 in2 ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 32% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ENVY 16 (2023) 400 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 200 Вт 100 / 240 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 730 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 95 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 2000 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 64 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU ENVY 16 (2023) 3.46 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +229% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.