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HP ENVY 16 (2022) против Asus Vivobook Pro 16 (K6602)

67 из 100
HP ENVY 16 (2022)
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
HP ENVY 16 (2022)
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
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Экран
Батарея 83 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 16 (2022) и Asus Vivobook Pro 16 (K6602) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.9 и 2.32 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 64-87% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14358 vs 12354 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 16 (2022)
vs
Vivobook Pro 16 (K6602)

Корпус

Вес 2.32 кг 1.9 кг
Размеры 357.37 x 251.7 x 19.8 мм 355.3 x 252 x 19 мм
Площадь 900 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~82.9%
Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 1000% -
Максимальная яркость
ENVY 16 (2022) +33%
400 нит
Vivobook Pro 16 (K6602)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 150 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 663 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
FLOPS 3.46 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
ENVY 16 (2022)
3.46 терафлопс
Vivobook Pro 16 (K6602) +116%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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