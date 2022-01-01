Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 83 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.32 и 2.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (900 и 972 см2) Причины выбрать Dell G15 5520 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13192 vs 12354 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.32 кг 2.5 кг Размеры 357.37 x 251.7 x 19.8 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 900 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~69% Боковые рамки 5.3 мм 6 мм Цвета Серебристый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.4 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB 1000% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ENVY 16 (2022) +60% 400 нит G15 5520 (2022) 250 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 150 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 663 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1740 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ENVY 16 (2022) 3.46 терафлопс G15 5520 (2022) +106% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.