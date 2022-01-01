Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 83 Вт*ч - 64 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12354 vs 6322 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (83 и 64 Вт*ч)

Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Легче – весит на 260 граммов меньше (2.06 и 2.32 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.32 кг 2.06 кг Размеры 357.37 x 251.7 x 19.8 мм 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм Площадь 900 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~82.6% Боковые рамки 5.3 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 145° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51.4 дБ 39.67 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 891:1 Цветовой охват sRGB 1000% 95.9% Охват Adobe RGB - 69.3% Охват DCI-P3 - 67% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость ENVY 16 (2022) +33% 400 нит Inspiron 16 7620 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 64 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 663 грамма 276 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1320 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU ENVY 16 (2022) +28% 3.46 терафлопс Inspiron 16 7620 (2-in-1) 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 84.4 дБ 39.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 13.3 x 9.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.