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HP ENVY 16 (2022) против Dell Latitude 5530

67 из 100
HP ENVY 16 (2022)
VS
44 из 100
Dell Latitude 5530
HP ENVY 16 (2022)
Dell Latitude 5530
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Экран
Батарея 83 Вт*ч
Процессор
Графика
GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 16 (2022) и Dell Latitude 5530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12354 vs 5415 баллов
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (83 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
  • Имеет на 88% более четкий дисплей – 188 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (1.59 и 2.32 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 900 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 16 (2022)
vs
Latitude 5530

Корпус

Вес 2.32 кг 1.59 кг
Размеры 357.37 x 251.7 x 19.8 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 900 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~80.4%
Боковые рамки 5.3 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 1000% -
Максимальная яркость
ENVY 16 (2022) +82%
400 нит
Latitude 5530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.2 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 150 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 663 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 16 (2022) +124%
10204
Latitude 5530
4553
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
ENVY 16 (2022) +128%
12354
Latitude 5530
5415
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
FLOPS 3.46 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 896
Блоки текстурирования (TMUs) 64 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ENVY 16 (2022) +23%
3.46 терафлопс
Latitude 5530
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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