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HP ENVY 16 (2022) против Dell Vostro 7620

67 из 100
HP ENVY 16 (2022)
VS
60 из 100
Dell Vostro 7620
HP ENVY 16 (2022)
Dell Vostro 7620
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 83 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 16 (2022) и Dell Vostro 7620 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Vostro 7620
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.96 и 2.32 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 42-58% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 16 (2022)
vs
Vostro 7620

Корпус

Вес 2.32 кг 1.96 кг
Размеры 357.37 x 251.7 x 19.8 мм 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
Площадь 900 см2 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~82.6%
Боковые рамки 5.3 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 990:1
Цветовой охват sRGB 1000% 50%
Время отклика - 16 мс
Максимальная яркость
ENVY 16 (2022) +33%
400 нит
Vostro 7620
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 150 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 663 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 16 (2022)
1655
Vostro 7620 +1%
1665
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 16 (2022)
10204
Vostro 7620 +3%
10520
Cinebench R23 (одноядерный)
ENVY 16 (2022)
1734
Vostro 7620 +1%
1754
Cinebench R23 (многоядерный)
ENVY 16 (2022)
12354
Vostro 7620 +2%
12594

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 65 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1500 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ENVY 16 (2022)
3.46 терафлопс
Vostro 7620 +77%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Waves MaxxAudio Pro
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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