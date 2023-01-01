Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 41% более четкий дисплей – 188 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (97 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (97 и 83 Вт*ч) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 2.31 кг Размеры 357.4 x 252.4 x 19.9 мм 374.45 x 248.05 x 19.5 мм Площадь 902 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~90.2% Боковые рамки 5.3 мм 4.1 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ENVY 16 (2023) 400 нит XPS 17 9730 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 130 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства - 505 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 95 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1550 МГц - FLOPS 3.46 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 96 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ENVY 16 (2023) 3.46 терафлопс XPS 17 9730 (2023) +114% 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 14.9 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.