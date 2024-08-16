Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 55 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 17 (2022) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (2.49 и 3.02 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Dell Precision 7770 Видеокарта показывает в среднем на 492-671% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (83 и 55 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 3.02 кг Размеры 398.27 x 259.08 x 19.55 мм 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм Площадь 1032 см2 1055 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~78.2% Боковые рамки 7.6 мм 7.5 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 99% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ENVY 17 (2022) 300 нит Precision 7770 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 16.8-24.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 16 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 768 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 48 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 96 Производительность GPU ENVY 17 (2022) 1.69 терафлопс Precision 7770 +894% 16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 2 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-VD Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.