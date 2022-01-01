Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Процессор Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - Intel Arc 3 A370M GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 17 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.32 и 2.49 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх

На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14780 vs 8956 баллов

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (83 и 55 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 48% более четкий дисплей – 188 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (900 и 1032 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 2.32 кг Размеры 398.27 x 259.08 x 19.55 мм 357.37 x 251.7 x 19.8 мм Площадь 1032 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~83.5% Боковые рамки 7.6 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость ENVY 17 (2022) 300 нит ENVY 16 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 83 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Arc 3 A370M GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU ENVY 17 (2022) 1.69 терафлопс ENVY 16 (2022) +105% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.