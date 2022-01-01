Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика GeForce MX450 - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 17 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (2.04 и 2.73 кг)

Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (100 и 55 Вт*ч)

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5043 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Имеет на 78% более четкий дисплей – 226 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (880 и 1033 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.73 кг 2.04 кг Размеры 399 x 259 x 19.3 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 1033 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~84.3% Боковые рамки 8 мм 6.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 46.6 дБ 46.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3072 x 1920 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1285:1 1331:1 Цветовой охват sRGB 95% 100% Охват Adobe RGB 69% 88.8% Охват DCI-P3 68% 99.4% Время отклика 35 мс 43 мс Максимальная яркость ENVY 17 300 нит MacBook Pro 16 (2019) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 359 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP - 50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 1000 МГц Boost частота GPU - 1250 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 56 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ENVY 17 2.822 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +13% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 83.6 дБ 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.