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HP ENVY 17 против ASUS TUF Gaming A17 FA706

52 из 100
HP ENVY 17
VS
65 из 100
ASUS TUF Gaming A17 FA706
HP ENVY 17
ASUS TUF Gaming A17 FA706
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Экран
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 17 и ASUS TUF Gaming A17 FA706 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 17
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A17 FA706
  • Видеокарта показывает в среднем на 179-244% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.6 и 2.73 кг)
  • На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10544 vs 5043 баллов
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (90 и 55 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 17
vs
TUF Gaming A17 FA706

Корпус

Вес 2.73 кг 2.6 кг
Ширина 399 мм 399.2 мм
Высота 259 мм 268.9 мм
Толщина 19.3 мм 24.8 мм
Площадь 1033 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~76.9%
Боковые рамки 8 мм 8.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ENVY 17
300 нит
TUF Gaming A17 FA706
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 17
1325
TUF Gaming A17 FA706 +11%
1469
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 17
4291
TUF Gaming A17 FA706 +54%
6587
Cinebench R23 (одноядерный)
ENVY 17
1335
TUF Gaming A17 FA706 +10%
1473
Cinebench R23 (многоядерный)
ENVY 17
5043
TUF Gaming A17 FA706 +109%
10544

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 90-95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1567 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ENVY 17
2.822 терафлопс
TUF Gaming A17 FA706 +325%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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