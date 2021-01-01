HP ENVY 17 против ASUS TUF Gaming F17 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
43
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
66
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
64
Оценка NanoReview
52
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY 17
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (55 и 48 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F17 (2021)
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.6 и 2.73 кг)
- На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3721 vs 1848 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.73 кг
|2.6 кг
|Ширина
|399 мм
|399 мм
|Высота
|259 мм
|269 мм
|Толщина
|19.3 мм
|2.48 мм
|Площадь
|1033 см2
|1073 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~76.9%
|Боковые рамки
|8 мм
|8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|590 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 17 +5%
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
4135
5632
Cinebench R20 (одноядерный)
522
Cinebench R20 (многоядерный)
1848
TUF Gaming F17 (2021) +101%
3721
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|75 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|79 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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