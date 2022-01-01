Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 1600 x 900 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 17 Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (55 и 50 Вт*ч)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (2.1 и 2.73 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.73 кг 2.1 кг Размеры 399 x 259 x 19.3 мм 399.3 x 254.3 x 19.8 мм Площадь 1033 см2 1015 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~81.2% Боковые рамки 8 мм 8.2 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 46.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 1600 x 900 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1285:1 - Цветовой охват sRGB 95% - Охват Adobe RGB 69% - Охват DCI-P3 68% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость ENVY 17 +20% 300 нит Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel UHD Graphics (64EU) TGP - 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 512 Блоки текстурирования (TMUs) 56 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU ENVY 17 +97% 2.822 терафлопс Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.