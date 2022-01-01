Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика GeForce MX450 - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 17 Легче – весит на 290 граммов меньше (2.73 и 3.02 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1033 и 1196 см2) Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 156-212% больше FPS в играх

На 265% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18404 vs 5043 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (87 и 55 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.73 кг 3.02 кг Размеры 399 x 259 x 19.3 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм Площадь 1033 см2 1196 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~69% Боковые рамки 8 мм 8.1 мм Цвета Серебристый Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1285:1 800:1 Цветовой охват sRGB 95% 100% Охват Adobe RGB 69% - Охват DCI-P3 68% - Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость ENVY 17 300 нит Alienware x17 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 87 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 240 / 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм FLOPS 2.822 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 56 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU ENVY 17 2.822 терафлопс Alienware x17 R2 +283% 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 83.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.