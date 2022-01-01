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HP ENVY 17 против Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)

49 из 100
HP ENVY 17
VS
49 из 100
Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
HP ENVY 17
Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 55 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 17 и Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 270 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.9 и 2.73 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (849 и 1033 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 17
vs
Inspiron 15 7506 (2-in-1)

Корпус

Вес 2.73 кг 1.9 кг
Размеры 399 x 259 x 19.3 мм 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм
Площадь 1033 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79%
Боковые рамки 8 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 120° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 46.6 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1285:1 600:1
Цветовой охват sRGB 95% 97%
Охват Adobe RGB 69% 62.9%
Охват DCI-P3 68% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
ENVY 17 +11%
300 нит
Inspiron 15 7506 (2-in-1)
270 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства - 294 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1650 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR4
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 768
Блоки текстурирования (TMUs) 56 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
ENVY 17 +11%
2.822 терафлопс
Inspiron 15 7506 (2-in-1)
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.6 дБ 81.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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