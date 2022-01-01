Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3072 x 1920 Батарея 55 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика GeForce MX450 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY 17 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (2.01 и 2.73 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 5043 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Имеет на 78% более четкий дисплей – 226 против 127 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (879 и 1033 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.73 кг 2.01 кг Размеры 399 x 259 x 19.3 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм Площадь 1033 см2 879 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~84.4% Боковые рамки 8 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 46.6 дБ 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3072 x 1920 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1285:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 95% 99.4% Охват Adobe RGB 69% 75.8% Охват DCI-P3 68% 74.1% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость ENVY 17 300 нит Inspiron 16 Plus 7610 300 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 486 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1237 МГц Boost частота GPU - 1500 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ENVY 17 2.822 терафлопс Inspiron 16 Plus 7610 +118% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83.6 дБ 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 13.5 x 9.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.