Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY 17 или XPS 15 9510 (2021) – что лучше выбрать?

HP ENVY 17 против Dell XPS 15 9510 (2021)

49 из 100
HP ENVY 17
VS
61 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
HP ENVY 17
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 55 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY 17 и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.81 и 2.73 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5043 баллов
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (793 и 1033 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY 17
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 2.73 кг 1.81 кг
Размеры 399 x 259 x 19.3 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 1033 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~89%
Боковые рамки 8 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 120° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.6 дБ 38.2 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1285:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 95% 100%
Охват Adobe RGB 69% -
Охват DCI-P3 68% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
ENVY 17
300 нит
XPS 15 9510 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 473 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 17
1298
XPS 15 9510 (2021) +10%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 17
4312
XPS 15 9510 (2021) +46%
6281
Cinebench R23 (одноядерный)
ENVY 17
1335
XPS 15 9510 (2021) +32%
1757
Cinebench R23 (многоядерный)
ENVY 17
5043
XPS 15 9510 (2021) +86%
9359

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1343 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ENVY 17
2.822 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +95%
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.6 дБ 88.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 15.1 x 9.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY 17 против Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. HP ENVY 17 против Dell XPS 15 9500
3. HP ENVY 17 против Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1)
4. Dell XPS 15 9510 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
5. Dell XPS 15 9510 (2021) против Dell XPS 17 9700
6. Dell XPS 15 9510 (2021) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. Dell XPS 15 9510 (2021) против Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
8. Dell XPS 15 9510 (2021) против Dell Inspiron 15 5510

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 15 9510 (2021) и HP ENVY 17 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры