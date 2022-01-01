HP ENVY 17 против ENVY 15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
51
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
44
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
32
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
59
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
64
Оценка NanoReview
49
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY 17
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать HP ENVY 15 (2021)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.18 и 2.73 кг)
- На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11967 vs 5043 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (83 и 55 Вт*ч)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (847 и 1033 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.73 кг
|2.18 кг
|Размеры
|399 x 259 x 19.3 мм
|357.8 x 236.7 x 18.5 мм
|Площадь
|1033 см2
|847 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~79.2%
|Боковые рамки
|8 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|120°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|46.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1285:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|95%
|-
|Охват Adobe RGB
|69%
|-
|Охват DCI-P3
|68%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1336
ENVY 15 (2021) +10%
1469
Geekbench 5 (многоядерный)
4379
ENVY 15 (2021) +77%
7754
Cinebench R23 (одноядерный)
1335
ENVY 15 (2021) +10%
1470
Cinebench R23 (многоядерный)
5043
ENVY 15 (2021) +137%
11967
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|83.6 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|-
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
5 (100%)
Всего проголосовало: 5