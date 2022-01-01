Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY x360 13 (2021) или MacBook Pro 15 (2018) – что лучше выбрать?

HP ENVY x360 13 (2021) против Apple MacBook Pro 15 (2018)

52 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
VS
52 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2018)
HP ENVY x360 13 (2021)
Apple MacBook Pro 15 (2018)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 13 (2021) и Apple MacBook Pro 15 (2018) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 190-259% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.32 и 1.83 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (596 и 841 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (83 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 221 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 13 (2021)
vs
MacBook Pro 15 (2018)

Корпус

Вес 1.32 кг 1.83 кг
Размеры 306.5 x 194.5 x 16.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм
Площадь 596 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~81.8%
Боковые рамки 6.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Золотистый Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6500 об/мин
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1333:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 13 (2021) +100%
1000 нит
MacBook Pro 15 (2018)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 87 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 9 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 192
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 3
Производительность GPU
ENVY x360 13 (2021) +345%
1.69 терафлопс
MacBook Pro 15 (2018)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.7 мм
Тачпад
Размер - 16.0 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) против ENVY x360 13 (2021)
2. ENVY 13 против ENVY x360 13 (2021)
3. IdeaPad Flex 5 14” (Intel) против ENVY x360 13 (2021)
4. Surface Pro 7 против ENVY x360 13 (2021)
5. EliteBook x360 1030 G8 против ENVY x360 13 (2021)
6. MacBook Pro 16 (2019) против MacBook Pro 15 (2018)
7. MacBook Pro 13 (M1, 2020) против MacBook Pro 15 (2018)
8. XPS 15 9510 (2021) против MacBook Pro 15 (2018)
9. MacBook Pro 13 (Intel, 2020) против MacBook Pro 15 (2018)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 15 (2018) и HP ENVY x360 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры