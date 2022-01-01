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HP ENVY x360 13 (2021) против Dell Inspiron 14 5420

52 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
VS
52 из 100
Dell Inspiron 14 5420
HP ENVY x360 13 (2021)
Dell Inspiron 14 5420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 13 (2021) и Dell Inspiron 14 5420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.32 и 1.54 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (596 и 714 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 13 (2021)
vs
Inspiron 14 5420

Корпус

Вес 1.32 кг 1.54 кг
Размеры 306.5 x 194.5 x 16.5 мм 314 x 227.5 x 15.7-19 мм
Площадь 596 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~79.6%
Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Золотистый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 13 (2021) +300%
1000 нит
Inspiron 14 5420
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1087 МГц
Boost частота GPU - 1155 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 4.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40
Производительность GPU
ENVY x360 13 (2021)
1.69 терафлопс
Inspiron 14 5420 +184%
4.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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