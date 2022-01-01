Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Батарея 51 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021) Легче – весит на 220 граммов меньше (1.32 и 1.54 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (596 и 714 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420 Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.54 кг Размеры 306.5 x 194.5 x 16.5 мм 314 x 227.5 x 15.7-19 мм Площадь 596 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~79.6% Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм Цвета Черный, Золотистый Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ENVY x360 13 (2021) +300% 1000 нит Inspiron 14 5420 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX570 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1087 МГц Boost частота GPU - 1155 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 4.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40 Производительность GPU ENVY x360 13 (2021) 1.69 терафлопс Inspiron 14 5420 +184% 4.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.