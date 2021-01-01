Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY x360 13 (2021) или XPS 15 9500 – что лучше выбрать?

HP ENVY x360 13 (2021) против Dell XPS 15 9500

HP ENVY x360 13 (2021)
VS
Dell XPS 15 9500
HP ENVY x360 13 (2021)
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 13 (2021) и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.32 и 1.83 кг)
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2118 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (596 и 791 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 13 (2021)
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.32 кг 1.83 кг
Ширина 306.5 мм 344 мм
Высота 194.5 мм 230 мм
Толщина 16.5 мм 18 мм
Площадь 596 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~89.2%
Боковые рамки 6.1 мм 4 мм
Цвета Черный, Золотистый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума - 46 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 13 (2021) +100%
1000 нит
XPS 15 9500
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 768 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Spectre x360 14 (2021) против HP ENVY x360 13 (2021)
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против HP ENVY x360 13 (2021)
3. Acer Swift 3 (SF314-59) против HP ENVY x360 13 (2021)
4. Dell XPS 17 9700 против Dell XPS 15 9500
5. Dell XPS 13 9310 против Dell XPS 15 9500

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 15 9500 и HP ENVY x360 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях