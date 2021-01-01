ENVY x360 13 (2021) или XPS 15 9510 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 51 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.32 и 1.81 кг)

Сенсорный экран

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (596 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 124-169% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5864 баллов

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.81 кг Размеры 306.5 x 194.5 x 16.5 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 596 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~89% Боковые рамки 6.1 мм 4.3 мм Цвета Черный, Золотистый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 38.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Максимальная яркость ENVY x360 13 (2021) +100% 1000 нит XPS 15 9510 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 473 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1343 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 768 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ENVY x360 13 (2021) 1.69 терафлопс XPS 15 9510 (2021) +225% 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 88.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.1 x 9.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.