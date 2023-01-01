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HP ENVY x360 13 (2021) против Dell XPS 15 9520 (2022)

53 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
VS
61 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
HP ENVY x360 13 (2021)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 13 (2021) и Dell XPS 15 9520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.32 и 1.84 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (596 и 792 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13317 vs 5913 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 13 (2021)
vs
XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 1.32 кг 1.84 кг
Размеры 306.5 x 194.5 x 16.5 мм 344.4 x 230.1 x 18.54 мм
Площадь 596 см2 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~89%
Боковые рамки 6.1 мм 4.2 мм
Цвета Черный, Золотистый Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 97% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 13 (2021) +100%
1000 нит
XPS 15 9520 (2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 429 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 40 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 938 МГц
Boost частота GPU - 1223 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ENVY x360 13 (2021)
2.822 терафлопс
XPS 15 9520 (2022) +78%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 83.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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