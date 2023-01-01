Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 51 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1195G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.32 и 1.84 кг)

Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.32 и 1.84 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (596 и 792 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13317 vs 5913 баллов

На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13317 vs 5913 баллов Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.84 кг Размеры 306.5 x 194.5 x 16.5 мм 344.4 x 230.1 x 18.54 мм Площадь 596 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~89% Боковые рамки 6.1 мм 4.2 мм Цвета Черный, Золотистый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 97% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ENVY x360 13 (2021) +100% 1000 нит XPS 15 9520 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 429 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 40 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 938 МГц Boost частота GPU - 1223 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ENVY x360 13 (2021) 2.822 терафлопс XPS 15 9520 (2022) +78% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость - 83.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.