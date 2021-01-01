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HP ENVY x360 13 (2021) против 250 G8

61 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
VS
49 из 100
HP 250 G8
HP ENVY x360 13 (2021)
HP 250 G8
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Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 13 (2021) и 250 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.32 и 1.74 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (596 и 866 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP 250 G8
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 13 (2021)
vs
250 G8

Корпус

Вес 1.32 кг 1.74 кг
Ширина 306.5 мм 358 мм
Высота 194.5 мм 242 мм
Толщина 16.5 мм 19.9 мм
Площадь 596 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~77.5%
Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Золотистый Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 300:1
Цветовой охват sRGB - 53%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 13 (2021) +300%
1000 нит
250 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY x360 13 (2021) +18%
1501
250 G8
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY x360 13 (2021) +18%
4939
250 G8
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
ENVY x360 13 (2021) +27%
2530
250 G8
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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