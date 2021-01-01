HP ENVY x360 13 (2021) против Elite x2 G8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (51 и 47 Вт*ч)
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
Причины выбрать HP Elite x2 G8
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.17 и 1.32 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.32 кг
|1.17 кг
|Ширина
|306.5 мм
|290 мм
|Высота
|194.5 мм
|210.6 мм
|Толщина
|16.5 мм
|0.8 мм
|Площадь
|596 см2
|611 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|5 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|178 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1280 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-2.8 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY x360 13 (2021) +12%
1473
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4720
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Elite x2 G8 +2%
510
Cinebench R20 (многоядерный)
ENVY x360 13 (2021) +27%
2530
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|768
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
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