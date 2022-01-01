HP ENVY x360 13 (2022) против Dell XPS 13 Plus 9320
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (66 и 55 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.17 и 1.38 кг)
- На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6341 vs 4258 баллов
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (588 и 641 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.17 кг
|Размеры
|298.3 x 214.9 x 16.1 мм
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|Площадь
|641 см2
|588 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~88.6%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|3.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|41 дБ
|45.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1551:1
|940:1
|Цветовой охват sRGB
|98.1%
|99%
|Охват Adobe RGB
|69.1%
|71%
|Охват DCI-P3
|67.6%
|69%
|Время отклика
|46 мс
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|60 Вт
|Вес зарядного устройства
|327 граммов
|254 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1544
1445
Geekbench 5 (многоядерный)
6427
XPS 13 Plus 9320 +4%
6708
Cinebench R23 (одноядерный)
1242
XPS 13 Plus 9320 +3%
1281
Cinebench R23 (многоядерный)
4258
XPS 13 Plus 9320 +49%
6341
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC1319D
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.9 дБ
|79 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|11.5 x 7.4 см
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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