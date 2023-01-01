Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 14 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Сенсорный экран

Сенсорный экран Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Легче – весит на 280 граммов меньше (1.24 и 1.52 кг)

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.24 и 1.52 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 43 Вт*ч)

Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 43 Вт*ч) На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7994 vs 7160 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7994 vs 7160 баллов На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.52 кг 1.24 кг Размеры 322 x 210.7 x 19.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 678 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~82% Боковые рамки 6.1 мм 5.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серый, Синий Материал Top: Алюминий

Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 700:1 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость ENVY x360 14 (2023) 250 нит MacBook Air (M2, 2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 320 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ENVY x360 14 (2023) 1.41 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.