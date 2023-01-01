Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY x360 15 (2023) или Inspiron 16 7630 (2-in-1) – что лучше выбрать?

HP ENVY x360 15 (2023) против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)

56 из 100
HP ENVY x360 15 (2023)
VS
57 из 100
Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
HP ENVY x360 15 (2023)
Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 55 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 15 (2023) и Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (64 и 55 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (898 и 978 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 15 (2023)
vs
Inspiron 16 7630 (2-in-1)

Корпус

Вес 2.19 кг 2.11 кг
Размеры 384.3 x 254.5 x 24.38 мм 356.78 x 251.7 x 16.23 мм
Площадь 978 см2 898 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.6% ~82.7%
Боковые рамки 19.5 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Синий
Материал Top: Алюминий
Алюминий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 44 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Inspiron 16 7630 (2-in-1)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
ENVY x360 15 (2023)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 30 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 15 (2023) +33%
400 нит
Inspiron 16 7630 (2-in-1)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 295 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16
Производительность GPU
ENVY x360 15 (2023) +138%
6.42 терафлопс
Inspiron 16 7630 (2-in-1)
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.3 x 9.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
2. Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
3. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
4. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
5. LG Gram 2-in-1 16" (2023) против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
6. Apple MacBook Air 15 (M2) против HP ENVY x360 15 (2023)
7. Lenovo Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel) против HP ENVY x360 15 (2023)
8. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против HP ENVY x360 15 (2023)
9. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) против HP ENVY x360 15 (2023)
10. HP ENVY x360 14 (2023) против HP ENVY x360 15 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1) и HP ENVY x360 15 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры