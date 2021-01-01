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HP ENVY x360 15 (Ryzen) против Acer Swift 3 (SF314-59)

HP ENVY x360 15 (Ryzen)
VS
Acer Swift 3 (SF314-59)
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Acer Swift 3 (SF314-59)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 15 (Ryzen) и Acer Swift 3 (SF314-59) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59)
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.2 и 1.86 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (708 и 818 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 15 (Ryzen)
vs
Swift 3 (SF314-59)

Корпус

Вес 1.86 кг 1.2 кг
Ширина 358.9 мм 323.4 мм
Высота 228 мм 218.9 мм
Толщина 18.2 мм 15.9 мм
Площадь 818 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~82.5%
Боковые рамки 6.8 мм 13.8 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1215:1
Цветовой охват sRGB - 96.2%
Охват Adobe RGB - 67.3%
Охват DCI-P3 - 69.3%
Максимальная яркость
ENVY x360 15 (Ryzen) +33%
400 нит
Swift 3 (SF314-59)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 448 640
Поддержка DirectX 12.1 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 1

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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