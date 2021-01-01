ENVY x360 15 (Ryzen) или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.29 и 1.86 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 6922 баллов

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (646 и 818 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.29 кг Размеры 358.9 x 228 x 18.2 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 818 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~79.4% Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 - Уровень шума 36 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1405:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 99.6% 99.8% Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ENVY x360 15 (Ryzen) 400 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 277 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Apple M1 GPU TGP 10-45 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1278 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 448 1024 Поддержка DirectX 12.1 - Производительность GPU ENVY x360 15 (Ryzen) 1.108 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +135% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 74.7 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.